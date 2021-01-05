Стала известна дата выхода флагмана Honor V40

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что флагманский смартфон Hovor V40 будет официально представлен 12 января этого года. Сведениям этого информатора можно доверять, ведь ранее он первым раскрыл даты релиза Redmi K30 и Xiaomi Mi 10, а также других смартфонов.

Что до Honor V40, то ему прочат 6,72-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, стереодинамики, быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную мощностью 40 Вт, а также платформу MediaTek Dimensity 1000+.