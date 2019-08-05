Стала известна дата выхода смартфона Redmi Note 8 с 64-Мп камерой

В сети появился тизер, раскрывающий дату анонса нового смартфона Redmi c 64-Мп камерой – аппарат покажут уже 7 августа. Эксперты уверены, что речь идет о потенциальном бестселлере Redmi Note 8. Откуда уверенность? Недавно у главы Redmi Лю Вейбинг спросили, готов ли Redmi Note 8 к выходу? На это он ответил, что их смартфон будет «гораздо лучше, чем у конкурентов». Судя по всему, у Redmi есть 64-Мп камера, а у конкурентов её нет. Также китайской версии Redmi Note 8 прочат игровой процессор MediaTek Helio G90T, который был представлен недавно. А вот в глобальной версии наверняка будет использоваться решение от Qualcomm.