Стала известна дата выхода смартфона Vivo X20 Plus UD

Сетевые источники поделились сведениями о цене и дате выхода Vivo X20 Plus UD, который станет первым в мире смартфоном со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Если верить источнику, аппарат представят 25 января 2018 года, а его цена составит 3998 китайских юаней или около 624 долларов США. Новая технология полагается на сканер Synaptics, массовое производство которого началось в конце прошлого года. Помимо разблокировки смартфона, такой сканер поддерживает различные сценарии использования, вроде аутентификации пользователи при совершении платежей.