Стала известна дата выхода смартфона Xiaomi Mi 10

Один из руководителей компании Xiaomi Ван Тенг Томас раскрыл дату выхода и цену флагманского смартфона Xiaomi Mi 10, который еще не был представлен официально. На своей страничке в Weibo он посоветовал пользователям, которые готовы потратить больше 505 долларов на флагманский смартфон, дождаться Китайского Нового года. Ну а в пределах этой суммы он предложил обратить внимание на Xiaomi Mi CC9 Pro или Redmi K30. Стало быть, грядущий флагман Xiaomi Mi 10 будет представлен 25 января или в период с 25 января по 10 февраля, когда в Китае справляют Новый год. Соответственно, цена смартфона окажется на порядок выше 505 долларов.