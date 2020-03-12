Стала известна европейская цена Huawei P40 Pro

2020-03-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P40 Pro; [104]
Греческое издание echblog.gr поделилось ценами на смартфоны Huawei P40 и P40 Pro, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что Huawei P40 с 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 849 евро, а P40 Pro с 256 ГБ встроенной памяти будет стоить 1139 евро. При этом китайские источники сообщают, что за P40 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти попросят 999 евро, а за 256 ГБ встроенной памяти – 1100 евро. Наконец Huawei P40 в топовой версии с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти будет стоить 1249 евро или 1405 долларов. Напомним, что официальная презентация Huawei P40 и P40 Pro запланирована на 26 марта.


Комментарии и отзывы Huawei P40 Pro
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