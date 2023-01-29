Стала известна европейская цена Moto Edge 40 Pro

В сети появились подробности о глобальном релизе флагманского смартфона Moto Edge 40 Pro, который вышел в Китае в конце прошлого года под названием Moto X40. Международный дебют устройства состоится в конце февраля в рамках выставки MWC 2023. Цена варианта с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти составит 850 евро.

Напомним, что новинка оснащается топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 165 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 12 Мп (2-кратный оптический зум), селфи-камерой на 60 Мп, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 125-Вт проводной, 15 Вт беспроводной и 15 Вт обратной беспроводной зарядок, алюминиевой боковой рамкой, защитой от пыли и воды (степень IP68) и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MYUI 5.0.
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