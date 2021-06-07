Стала известна европейская цена Realme GT

Профильный ресурс The Verge сообщил о том, что на официальном сайте Realme уже обнаружилась страница европейской версии смартфона Realme GT. Итак, аппарат будет стоить в Старом Свете 550 евро за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Это несколько дороже, чем предполагалось ранее.

Напомним, что смартфон оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 888, быстрой оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1, 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, двумя датчиками внешней освещённости, стереодинамиками, поддержкой Hi-Res Audio, 3,5-мм разъемом, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, жидкостной системой охлаждения, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки на 65 Вт.