Стала известна европейская цена Redmi 12

В сети появились подробности о смартфоне Redmi 12, который выйдет в Европе уже 2 июня. Утверждается, что аппарат будет стоить 200 евро.

Смартфон оснастят однокристальной системой MediaTek Helio G88, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,79-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления до 90 Гц (частота будет автоматически меняться между 30, 48, 60 или 90 Гц) и защитным стеклом Gorilla Glass 3, селфи-камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, стереодинамиками, 3,5-мм гнездом, предустановленной ОС Android 12 с прошивкой MIUI 13 и корпусом толщиной 8,17 мм.