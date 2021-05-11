Стала известна европейская цена Xiaomi Mi Mix Fold

Складной смартфон Xiaomi Mi Mix Fold уже продается в Китае, но релиз новинки в Европе уже не за горами. Сегодня источники привели европейскую цену устройства. Утверждается, что топовый вариант на 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти обойдется в 2000 евро. Для сравнения, в Китае смартфон стоит 1975 долларов или около 1620 евро.

Напомним, что Mi Mix Fold может похвастаться 8,01-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2480:1860 пикселей, яркостью 600 кд/м2, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, внешним 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 2520:840 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 700 кд/м2, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 888, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (3-кратный оптический зум, аудиосистемой Harman Kardon с четырьмя динамиками, поддержкой Wi-Fi 6, батареей на 5020 мАч и поддержкой быстрой подзарядки на 67 Вт.
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