Стала известна европейская цена Xiaomi Watch S1 Pro

Авторитетный инсайдер SnoopyTech поделился информацией о глобальной версии умных часов Xiaomi Watch S1, которые были выпущены в Китае еще в конце прошлого года. Утверждается, что на европейском рынке за новинку попросят 300 евро. Заметим, что в Китае на момент выхода часы стоили 220 долларов.

Напомним, что Xiaomi Watch S1 характеризуются 46-мм цельнометаллическим корпусом из нержавеющей стали, 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480:480 точек и яркостью 600 кд/м2, защитой от погружения в воду на глубину до 5 метров, датчиком для определения частоты сердечного ритма, сенсором для отслеживания уровня насыщения крови кислородом (SpO2), мониторингом качества сна и уровня стресса, термометром, 100 режимами тренировок, модулем GPS, 12-нм однокристальной системой, адаптерами Bluetooth 5.0 и NFC, батареей ёмкостью 500 мАч, а также поддержкой беспроводной зарядки.