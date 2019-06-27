Стала известна российская цена ноутбука Lenovo ThinkBook

2019-06-27, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Lenovo ThinkBook ; [98]
Ноутбук Lenovo вышел в России по цене в 50 тысяч рублей с ОС Windows 10. Аппарат оборудован дисплеем на матрице IPS размером 13,3 дюйма по диагонали с разрешением 1920 на 1080 пикселей . Угол обзора по горизонтали достигает 170 градусов. Сообщается, что в зависимости от модификации применяется процессор Intel Core i5-8265U или Core i7-8565U. Объем оперативной памяти составляет 16 Гбайт. Габариты устройства составляют 307,6 * 216,4 * 15,9 мм, вес — приблизительно 1,32 кг. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 11 часов. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, аудиосистема с двумя динамиками мощностью 2 Вт каждый, порты HDMI 1.4 и USB Type-C 3.1.


Комментарии и отзывы Lenovo ThinkBook
Смартфоны на Snapdragon 855 ...
Смартфоны на Snapdragon 855 Мобильная платформа Snapdragon 855 с автономной подсистемой Qualcomm SPU отличается высоким уровнем произ...
LG W30 и W30 Pro выглядят неплохо...
LG W30 и W30 Pro выглядят неплохоКомпания LG официально представила два новых смартфона среднего класса, которые должны завоевать внимание...
Новинка Xiaomi CC9 и его функции...
Новинка Xiaomi CC9 и его функцииВ нижней части устройства разместились решётки динамиков и порт USB Type-C. Ожидается, что Xiaomi CC9 пол...
Мини-ноутбук GPD P2 Max получил 8,9-дюйм...
Мини-ноутбук GPD P2 Max получил 8,9-дюймКоманда GPD начала краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск ноутбука P2 Max, первые сведения ...
Samsung Galaxy A90 и его функции...
Samsung Galaxy A90 и его функции5G-версия Galaxy A90 под кодовым номером SM-A908 получит 6,7-дюймовый дисплей с интегрированным сканером ...
ROG Zephyrus G GA502 и его функции...
ROG Zephyrus G GA502 и его функцииТвердотельный NVMe-накопитель обеспечивает быструю загрузку игр и приложений, а большой объём оперативной...
Защищённые Canyon CNS-SW51...
Защищённые Canyon CNS-SW51Как и вся линейка носимых гаджетов Canyon, часы CNS-SW51 совместимы с приложением Canyon Fit, доступным д...
Новые наручные часы Omega Seamaster Plan...
Новые наручные часы Omega Seamaster PlanЧасы Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional были закреплены на механической руке батискафа ...


Обзор Rombica mysound BH-11. Беспроводные наушники с MP3-плееромОбзор Rombica mysound BH-11. Беспроводные наушники с MP3-плеером
Обзор Dunobil Marvic Signature Touch. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Marvic Signature Touch. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с сенсорным управлением
Обзор Robomow RX12u. Недорогой робот-газонокосилкаОбзор Robomow RX12u. Недорогой робот-газонокосилка
Обзор Razer Hammerhead Duo (RZ12-02790200-R3M1). Внутриканальные наушники с двумя драйверамиОбзор Razer Hammerhead Duo (RZ12-02790200-R3M1). Внутриканальные наушники с двумя драйверами
Обзор умного чайника REDMOND SkyKettle G210S. Лучший электрический чайникОбзор умного чайника REDMOND SkyKettle G210S. Лучший электрический чайник
Предварительный обзор ASUS VP348QG. Крут...
Предварительный обзор ASUS VP348QG. КрутСегодня мы поговорим о достаточно привлекательном мониторе ASUS VP348QG, который выглядит стильно и может...
Обзор Failed State. Шикарная атмосфера...
Обзор Failed State. Шикарная атмосфераДовольно редко на глаза попадаются игры от независимых разработчиков, которые действительно выглядят прив...
Предварительный обзор Chuwi LapBook Plus...
Предварительный обзор Chuwi LapBook PlusУ китайских производителей есть большое преимущество — они спокойно могут выпускать мощные решения за дос...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольф...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольфДовольно часто спортивные симуляторы оказываются пустышками — разработчики просто хотят быстро заработать...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррор...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррорПоиграв некоторое время в The Sinking City я понял, что ничего лучше в данном жанре еще не видел. Шикарны...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6Официально представлен планшетный компьютер Huawei MediaPad M6, который не только выглядит достаточно при...
Candy Hoover рассказала о своих успехах ...
Candy Hoover рассказала о своих успехах 20 июня в Москве прошла пресс-конференция Candy Hoover, в рамках которой нам рассказали об успехах компан...
Предварительный обзор HYPERPC NANO. Комп...
Предварительный обзор HYPERPC NANO. КомпСовсем недавно компания HYPERPC официально представила свой новый компактный компьютер, который выглядит ...
Обзор Kingdom Come: Deliverance Royal Ed...
Обзор Kingdom Come: Deliverance Royal EdПоток дополнений к игре Kingdom Come: Deliverance иссяк — теперь разработчики, видимо, будут заниматься н...
Предварительный обзор LG 34WL850-W. Отли...
Предварительный обзор LG 34WL850-W. ОтлиКомпания LG не просто так является лидером на рынке мониторов и телевизоров — она не только производит лу...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen Tou...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen TouВ компании ASUS представили очень крутой продукт, у которого на рынке просто нет аналогов. Монитор в порт...
Предварительный обзор Thermalright Turbo...
Предварительный обзор Thermalright TurboВ последнее время многие пользователи, среди которых больше всего геймеров, стали активно покупать систем...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor