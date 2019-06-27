Стала известна российская цена ноутбука Lenovo ThinkBook

Ноутбук Lenovo вышел в России по цене в 50 тысяч рублей с ОС Windows 10. Аппарат оборудован дисплеем на матрице IPS размером 13,3 дюйма по диагонали с разрешением 1920 на 1080 пикселей . Угол обзора по горизонтали достигает 170 градусов. Сообщается, что в зависимости от модификации применяется процессор Intel Core i5-8265U или Core i7-8565U. Объем оперативной памяти составляет 16 Гбайт. Габариты устройства составляют 307,6 * 216,4 * 15,9 мм, вес — приблизительно 1,32 кг. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 11 часов. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, аудиосистема с двумя динамиками мощностью 2 Вт каждый, порты HDMI 1.4 и USB Type-C 3.1.