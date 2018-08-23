Стала известна российская цена смартфона Meizu 16th

Компания Meizu объявила о приеме предзаказов на смартфон 16th. Гаджет получил 6-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей. В основе лежит процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 6 Гбайт ОЗУ. Основная камера получит 12 Мп + 20 Мп, а фронтальная - 20 Мп. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3010 мАч. Габариты устройства составляют: 150,5 * 73,3 * 7,3 мм. Продажи нового смартфона в России стартуют не позднее 20 октября. Приобрести новинку можно будет в черном и белом цветовом исполнении по цене от 42 990 рублей в зависимости от модификации.