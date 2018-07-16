Стала известна российская цена смартфона Vivo Y81

В России вышел недорогой смартфон средней ценовой категории Vivo Y81. Гаджет получил 6,2-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9. За производительность устройства отвечает процессор Mediatek Helio P22. Объем оперативной памяти составляет 3 Гбайт. Камеры одинарные, фронтальная имеет разрешение 5 МП. Основная - 13-мегапиксельная с быстрым фазовым автофокусом. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3260 мА.ч. Приобрести новинку можно в красном и черном цветовом исполнении по цене 9 900 рублей.