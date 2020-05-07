Стали известны цены на Meizu 17 и Meizu 17 Pro

Китайский онлайн-магазин Jingdong начал принимать заказы на флагманские смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro, которые еще не были представлены официально. Meizu 17 в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 563 доллара, а Meizu 17 Pro предлагают за 704 доллара. Официальная презентация смартфонов состоится уже завтра.

Старшей модели прочат беспроводную зарядку мощностью 27 Вт, основную квадро- или пентакамеру, топовую платформу Snapdragon 865, дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.0, поддержку Wi-Fi 6 и модуль NFC для бесконтактных платежей.