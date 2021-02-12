Стали известны цены на Samsung Galaxy A52 4G и 5G

Смартфон Samsung Galaxy A52 будет выпущен в марте в двух версиях с 4G и 5G. Устройство оснащено 6,5-дюймовым S-AMOLED дисплеем с частотой обновления 60 Гц. Представлен смартфон в четырех цветах: черный, белый, синий и лавандовый. В Galaxy A52 уже будет установлена ОС Android 11 с One UI 3.1.

Ориентировочная цена на Samsung Galaxy A52 составляет от 400 долларов. Быстродействие обеспечит чипсет Snapdragon 720G для 4G версии и Snapdragon 750G для 5G. Емкость аккумулятора 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Известны конфигурации: 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти, возможно будет мы увидим конфигурацию с 4 ГБ и 128 ГБ. Что касаемо камеры, нас ждет задняя основная камера на 64 МП, 12 МП сверхширокая камера, 5 МП макро-камера и 5 МП камера для измерения глубины, а селфи-камера на 32 МП.