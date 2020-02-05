Стали известны финальные цены смартфонов Samsung Galaxy S20

За последние несколько дней в сети дважды случались утечки относительно цен на грядущие флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20, которые еще не были представлены официально. Инсайдер Джон Проссер публиковал цены, которые будут действовать у американских операторов T-Mobile US и Verizon. Сегодня в сети появились окончательные цены – на этот раз источником выступил сотрудник Samsung. Базовый вариант Samsung Galaxy S20 обойдется в 999 долларов, Samsung Galaxy S20+ будет стоить 1199 долларов, а за Galaxy S20 Ultra попросят 1399 долларов. Официальный анонс новых флагманов Samsung запланирован на 11 февраля.