Стали известны характеристики Realme GT Neo5 SE

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробными характеристиками смартфона Realme GT Neo5 SE, который уже прозвали облегченной версией недавнего Realme GT Neo5. Утверждается, что новинку оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 1 (она должна быть производительнее MediaTek Dimensity 8200), AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К, главным модулем основной камеры на основе 64-Мп датчика изображения OmniVision OV64M и 23-мм объектива с диафрагмой F/1,79. Также от Realme GT Neo5 вариант SE будет отличаться отсутствием RGB-подсветки и прозрачной крышки.