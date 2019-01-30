Стали известны характеристики и цены смартфонов Xiaomi Mi Max 4 и Mi Max 4 Pro

На просторах китайской социальной сети Weibo обнаружились характеристики смартфонов Xiaomi Mi Max 4 и Mi Max 4 Pro, которые выглядят довольно правдоподобно. Итак, стандартной модели приписывают 7,12-дюймовый дисплей с закаленным стеклом Gorilla Glass 5 и каплевидным вырезом, 8-ядерным процессором Snapdragon 660, версии на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, 6/64 ГБ, а также 6/128 ГБ памяти, основную камеру с 48 Мп датчиком Samsung GM1), ОС Android 9.0 Pie с интерфейсом MIUI 11 и аккумулятор на 5800 мАч.

Mi Max 4 Pro получит Snapdragon 675, более продвинутый датчик изображения место Sony IMX586, фронтальную камеру на 20 Мп, интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ памяти. Цена стандартной модели составит 240, 270, топового и 300 долларов в зависимости от версии.