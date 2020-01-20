Стали известны характеристики ноутбуков Huawei MateBook 13 2020 Edition

В сети появились подробности об обновленной версии ноутбука Huawei MateBook 13 2020 Edition, выход которого ожидается в первой половине этого года. Утверждается, что китайский производитель готовит к выпуску три модели: MateBook 13, MateBook 14 и MateBook B5. Все они получат новые процессоры Intel 10-го поколения (Comet Lake). MateBook 14 2020 оснастят до 16 ГБ оперативной памяти, графикой NVIDIA GeForce MX250 и до 512 ГБ на твердотельном накопителе.

MateBook B5 получит до 16 ГБ оперативной памяти, графику Intel UHD620 и SSD емкостью до 512 ГБ. MateBook 13 2020 получит те же конфигурации памяти, а также графику NVIDIA GeForce MX250. Одной из особенностей ноутбука станет 2K-экран с поддержкой сенсорного ввода.