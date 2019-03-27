Стали известны характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A60

Появилась информация представителя семейства Galaxy A — модели Samsung Galaxy A60. Гаджет получит 6,3-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 2340 на 1080 точек. Основой устройства станет процессор с восемью вычислительными ядрами и 6/8 Гбайт ОЗУ. За питание аккумулятора будет отвечать батарея емкостью 3410 мА.ч. Дебют девайса ожидается 10 апреля. Новинка Galaxy A60 поступит на рынок в четырех цветовых вариантах: черном, синем, оранжевом и коралловом. О стоимости аппарата пока не сообщается.