Стали известны характеристики смартфона Redmi K30

2019-11-27, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Redmi K30; [15]
Совсем скоро линейка Redmi компании Xiaomi пополнится смартфоном Redmi K30. А пока что китайские информаторы поделились характеристиками нового устройства. Оно будет оснащено 6,66- дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+, чипсетом Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной памяти, 64 встроенной памяти, квадрокамерой на 64, 8, 13 и 2 Мп, встроенной в экран двойной фронтальной камерой на 20 и 2 Мп, NFC датчиком, дактилоскопом на торце, батареей на 4500 мАч, поддержкой 27- Вт быстрой зарядки и MIUI 11 на Android 10. По слухам, аппарат будет стоить 1999 юаней.


Комментарии и отзывы Redmi K30
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