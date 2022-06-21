Стали известны характеристики смартфона iQOO 10

Сетевые инсайдеры раскрыли характеристики смартфона iQOO 10, официальная презентация которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству прочат топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с частотой до 3,2 ГГц, графикой Adreno и модемом Snapdragon X65 5G для сотовых сетей пятого поколения, 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, до 12 ГБ ОЗУ, основную камеру с главным 50-Мп модулем на основе 1/1,5-дюймового датчика изображения и поддержку сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Также вместе с базовой моделью выйдет и более продвинутый iQOO 10 Pro, со 120-Гц дисплеем 2K LTPO и 200-Вт зарядкой.