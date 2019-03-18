Стали известны характеристики и цена смартфона Samsung Galaxy A40

Опубликован список характеристик готовящегося к выпуску смартфона среднего ценового сегмента Samsung Galaxy A40. Девайс получит 5,9-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек, процессор Exynos 7904, 4 Гбайт ОЗУ, встроенный сканер отпечатков пальцев и каплевидный вырез для селфи-камеры. Основная камера будет состоять из трех сенсоров, а фронтальная камера - на 25 Мп. Предусмотрены также аккумулятор на 3100 мАч, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем. Стоимость устройства составит около 330 долларов.