Стали известны все расцветки корпуса Samsung Galaxy S25

Информатор Роланд Квандт поделился фотографиями SIM-лотков смартфонов Samsung Galaxy S25 и S25+, которые будут представлены в начале следующего года. Учитывая, что внешняя часть лотков окрашена в цвет корпуса, мы уже знаем расцветки грядущей новинки – черная, белая, синяя, фиолетовая и зеленая. Ранее стало известно, что мощность беспроводной зарядки в Galaxy S25 составит 9 Вт вместо 15 Вт у предыдущего поколения. Мощность проводной зарядки останется прежней – 25 Вт. Как и цена. Утверждается, что за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти попросят все те же 800 долларов.