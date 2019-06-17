Стало известно, какие смартфоны Samsung первыми получат Android Q

Инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал в своём Twitter список смартфонов Samsung, которых первыми обновят до свежей Android Q.

Стоит учесть, что ниже представлена неофициальная информация и список вполне может измениться. Однако ранее Мукул в своих прогнозах ошибался довольно редко. Информатор не сообщил точную дату релиза обновления, лишь назвал приоритетные для Samsung модели.

Итого 12 смартфонов и 3 серии, всего — 21. Как видно, Samsung пока не торопится обновлять модели 2019 года, в основном ограничиваясь серией А. Тестовая версия прошивки должна появится до первого-второго квартала следующего года.