Стало известно кодовое название Samsung Galaxy S10

Корейское издание The Bell раздобыло первые подробности о следующем поколении флагманских смартфонов Samsung Galaxy S, выход которого состоится весной следующего года. Утверждается, что Galaxy S10 и Galaxy S10+ получили внутреннее кодовое название Beyond. Их предшественники, напомним, в свое время проходили под названиями Star и Dream, соответственно. По словам источника, новинки получат 5,8- и 6,3-дюймовые экраны Infinity Display и сканером отпечатков пальцев, интегрированным в дисплей. Впрочем, эту особенность на полгода раньше может получить другой топовый смартфон Galaxy Note 9. Также сообщается о 3D-камере для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью.