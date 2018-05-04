Стало известно кодовое название Samsung Galaxy S10

2018-05-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S10; [322]
Корейское издание The Bell раздобыло первые подробности о следующем поколении флагманских смартфонов Samsung Galaxy S, выход которого состоится весной следующего года. Утверждается, что Galaxy S10 и Galaxy S10+ получили внутреннее кодовое название Beyond. Их предшественники, напомним, в свое время проходили под названиями Star и Dream, соответственно. По словам источника, новинки получат 5,8- и 6,3-дюймовые экраны Infinity Display и сканером отпечатков пальцев, интегрированным в дисплей. Впрочем, эту особенность на полгода раньше может получить другой топовый смартфон Galaxy Note 9. Также сообщается о 3D-камере для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор SVEN 431. Компактная акустика для компьютера или ноутбукаОбзор SVEN 431. Компактная акустика для компьютера или ноутбука
Обзор Jinga Pass. Самый недорогой смартфон с NFCОбзор Jinga Pass. Самый недорогой смартфон с NFC
Обзор SteelSeries QcK Prism (63391). Игровой коврик с двумя покрытиями и подсветкойОбзор SteelSeries QcK Prism (63391). Игровой коврик с двумя покрытиями и подсветкой
Sinbo SHB-3109 обзор многофункциональной мясорубкиSinbo SHB-3109 обзор многофункциональной мясорубки
Обзор A4TECH Bloody B975. Оптико-механическая клавиатура с Light Strike LIBRAОбзор A4TECH Bloody B975. Оптико-механическая клавиатура с Light Strike LIBRA
Предварительный обзор Dell OptiPlex 7460...
Предварительный обзор Dell OptiPlex 7460Стоит отметить, что хотя компания Dell не является такой известной и популярной как Apple, но у нее тоже ...
Обзор Paladins Strike. Новая MOBA для см...
Обзор Paladins Strike. Новая MOBA для смДалеко не все современные игровые проекты могут похвастаться возможностью привлечь пользователя хотя бы н...
Предварительный обзор Xiaomi Yuemi Mecha...
Предварительный обзор Xiaomi Yuemi MechaКомпания Xiaomi длительное время радует нас нестандартными продуктами — то выпустят в свет освежители воз...
Обзор Harry Potter: Hogwarts Mystery. Пр...
Обзор Harry Potter: Hogwarts Mystery. ПрСовременные мобильные игры страдают от встроенных покупок и скудности идей разработчиков — буквально кажд...
Предварительный обзор Philips Momentum 4...
Предварительный обзор Philips Momentum 4Официально анонсирован монитор Philips Momentum 436M6VBPAB, который хотя и не позиционируется как игровой...
Обзор ALLUXE. Заказываем яхту за пару ми...
Обзор ALLUXE. Заказываем яхту за пару миСегодняшний обзор будет скорее развлекательным и расширяющим кругозор, нежели реально полезной статьей. Д...
Предварительный обзор Vivo V9 Youth. Шик...
Предварительный обзор Vivo V9 Youth. ШикСовременные мобильные телефоны стали достаточно интересными и пользователи имеют возможность выбирать меж...
Обзор Craft Warriors. Неплохая онлайн-ст...
Обзор Craft Warriors. Неплохая онлайн-стСтоит сказать, что стратегии в реальном времени раньше были ультра-популярными, а теперь жанр пошел на сп...
Предварительный обзор Sony Xperia XZ2 Pr...
Предварительный обзор Sony Xperia XZ2 PrНе будем скрывать — компания Sony весьма сильно проигрывает конкурентам по рынку смартфонов. Пока китайск...
Обзор Cargo VPN. Безопасность в сети...
Обзор Cargo VPN. Безопасность в сетиСовременный интернет так устроен, что без VPN активный пользователь жить просто не сможет. И я не говорю ...
Предварительный обзор Sharp Aquos LC-70X...
Предварительный обзор Sharp Aquos LC-70XПока производители мониторов и телевизоров стараются выпустить в свет 4К варианты, в компании Sharp решил...
Компания Hisense пришла на российский ры...
Компания Hisense пришла на российский рыВидимо, последнее время, у наших братьев из Поднебесной проснулась непреодолимая любовь к России, ведь ки...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor