Стало известно отличие OnePlus Ace от OnePlus 10R

Компания OnePlus объявила о том, что OnePlus Ace и OnePlus 10R представляют собой один и тот же смартфон. Первый выйдет в Китае, а второй будет продаваться в остальном мире. Уже 21 апреля состоится китайская премьера, а 28 апреля – международная. Первый получит платформу MediaTek Dimensity 8100, а второй – MediaTek Dimensity 8100-Max. При этом, нам не рассказывают, чем отличаются данные чипсеты. Вполне возможно, что лишь названиями.

Что до остальных характеристик, смартфон также оснастят поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2414:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, яркостью до 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (с оптической стабилизацией), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, крупной системой охлаждения, поддержкой Wi-Fi 6 и NFC, корпусом толщиной 8,2 мм и массой 188 граммов.