Стало известно отличие между ZTE Axon 40 Pro и Axon 40 Ultra

Компания ZTE поделилась новыми подробностями о смартфонах ZTE Axon 40 Pro и ZTE Axon 40 Ultra, официальный релиз которых запланирован на 9 мая. Итак, ZTE Axon 40 Pro получит квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп, а ZTE Axon 40 Ultra – тройную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 64 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль). Все три камеры смогут записывать видео в разрешении 8K. Главный модуль будет основан на 64-Мп сенсоре Sony IMX787, сверхширик на датчике Sony IMX787, а перископный модуль – на OmniVision OV64GB. Все три камеры получат оптическую стабилизацию изображения.