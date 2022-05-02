Стало известно отличие между ZTE Axon 40 Pro и Axon 40 Ultra

Компания ZTE поделилась новыми подробностями о смартфонах ZTE Axon 40 Pro и ZTE Axon 40 Ultra, официальный релиз которых запланирован на 9 мая. Итак, ZTE Axon 40 Pro получит квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп, а ZTE Axon 40 Ultra – тройную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 64 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль). Все три камеры смогут записывать видео в разрешении 8K. Главный модуль будет основан на 64-Мп сенсоре Sony IMX787, сверхширик на датчике Sony IMX787, а перископный модуль – на OmniVision OV64GB. Все три камеры получат оптическую стабилизацию изображения.

Infinix представил смартфон Note 12, Hot 12 и Smart 6 HD…
Infinix представил смартфон Note 12, Hot 12 и Smart 6 HDСегодня было анонсировано три новых телефонов Infinix. Infinix Note 12 оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-диспле…
Серия смартфонов Samsung Galaxy S10 и Note10 начинают получа…
Серия смартфонов Samsung Galaxy S10 и Note10 начинают получаSamsung Galaxy S10, S10+, S10e, а также S10 5G теперь получают One UI 4.1 на базе Android 12. Три телефон…
vivo запустит серию X80 25 апреля…
vivo запустит серию X80 25 апреляГрядущие смартфоны vivo X80 получили дату официального анонса. Наряду с …
Смартфон Sony Xperia 10 II обновился до Android 12…
Смартфон Sony Xperia 10 II обновился до Android 12В прошлом месяце компания Sony подтвердила, что два ее смартфона Xperia 10 II и Xperia 10 III, очень скор…
OnePlus рассекретила OneNord CE 2 5G …
OnePlus рассекретила OneNord CE 2 5G Компания OnePlus поделилась изображениями и некоторыми параметрами смартфона OnePlus Nord CE 2 5G, официа…
Глобальную версию Moto Edge X30 представят 24 февраля…
Глобальную версию Moto Edge X30 представят 24 февраляКомпания Motorola объявила о том, что презентация следующего смартфона Motorola Edge состоится 24 февраля…
Motorola Moto G 5G получит 90-Гц экран …
Motorola Moto G 5G получит 90-Гц экран Сетевые источники поделились рендерами и подробностями о смартфоне Motorola Moto G 5G нового поколения, к…
Samsung Galaxy M53 5G оценили в 420 евро…
Samsung Galaxy M53 5G оценили в 420 евроКомпания Samsung Electronics начала принимать европейские предзаказы на смартфон Samsung Galaxy M53 5G, м…
Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor