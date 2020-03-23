Стало известно стоимость флагманов Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition

Китайская компания Xiaomi скоро представит свои новые флагманские смартфоны Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition.

Многие подробности о новинках уже известны, кроме их стоимости. Теперь же в сети поделились информацией и о стоимости новинок.

По слухам, новинка Redmi K30 Pro будет доступен в двух конфигурациях: 6/128 ГБ и 8/128 ГБ. С модификаций 6/128 будет стоит около 494 долларов, а с модификация 8/128 ГБ будет продаваться за 522 доллара.

Смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition будет доступен в версии с 8/128 ГБ за 563 доллара.

Xiaomi уже вовсю готовится к презентации, которая из-за коронавируса пройдет в онлайн-режиме.