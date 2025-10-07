Стандарт памяти UFS 5.0 предложит повышенную скорость и энергоэффективность

В официальном пресс-релизе отмечается, что UFS 5.0 найдёт применение не только в смартфонах и носимых устройствах, но и в автомобильных системах, вычислениях на периферии и игровых консолях. С точки зрения производительности, стандарт UFS 5.0 способен обеспечить теоретическую максимальную пропускную способность до 10800 МБ/сек — практически на уровне PCIe NVMe Gen 5. При этом на каждую линию приходится до 6400 МБ/сек, и хотя показатели энергоэффективности не раскрываются, ясно, что новый стандарт значительно быстрее UFS 4.1 и UFS 4.0, где максимальная пропускная способность составляет 5580 МБ/сек. И кроме высокой скорости, UFS 5.0 предлагает улучшения в области безопасности и надёжности. В частности, поддержка Inline Hashing повышает защиту данных.