Стандарт памяти UFS 5.0 предложит повышенную скорость и энергоэффективность

Современные смартфоны оснащаются слегка улучшенной версией стандарта памяти UFS 4.0 — UFS 4.1. Однако в ближайшем будущем мобильные устройства перейдут на значительно более продвинутую технологию UFS 5.0, разработку которой организация JEDEC уже почти завершила. Новый стандарт не только обеспечит рост производительности мобильных устройств, включая смартфоны и планшеты, но и позволит снизить энергопотребление. По данным JEDEC, UFS 5.0 будет совместим с оборудованием, поддерживающим UFS 4.0 и UFS 4.1. Это означает, что смартфоны на процессорах Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 потенциально смогут работать с новым стандартом, хотя пока неизвестно, достигнут ли они максимальной пропускной способности.

В официальном пресс-релизе отмечается, что UFS 5.0 найдёт применение не только в смартфонах и носимых устройствах, но и в автомобильных системах, вычислениях на периферии и игровых консолях. С точки зрения производительности, стандарт UFS 5.0 способен обеспечить теоретическую максимальную пропускную способность до 10800 МБ/сек — практически на уровне PCIe NVMe Gen 5. При этом на каждую линию приходится до 6400 МБ/сек, и хотя показатели энергоэффективности не раскрываются, ясно, что новый стандарт значительно быстрее UFS 4.1 и UFS 4.0, где максимальная пропускная способность составляет 5580 МБ/сек. И кроме высокой скорости, UFS 5.0 предлагает улучшения в области безопасности и надёжности. В частности, поддержка Inline Hashing повышает защиту данных.