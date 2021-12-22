Стандартный боксовый кулер Intel Laminar RH1 Alder Lake-S

Грядущие стандартные кулеры для настольных процессоров Intel 12-го поколения Core Alder Lake были недавно обнаружены, демонстрируя Laminar RH1, Laminar RM1 и Laminar RS1. Laminar RH1 будет поставляться в комплекте с настольными процессорами серии Core i9 12-го поколения мощностью 65 Вт и недавно был сфотографирован с полностью металлическим корпусом.

RH1 будет включать в себя встроенное светодиодное освещение, однако в настоящее время неясно, будет ли это установка RGB. Это второй просочившийся кулер после RM1 среднего уровня, который будет поставляться в комплекте с процессорами Core i3, i5 и i7, в то время как RS1 должен быть включен в продукты Pentium и Celeron. Ожидается, что процессоры Alder Lake-S с этими новыми кулерами будут выпущены 5 января.

Комментарии и отзывы Intel Laminar RH1 Alder Lake-S
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