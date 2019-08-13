Стандартный флагман Mi9

Предполагается, что он будет оснащён 6,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, тройной камерой на 48 Мп с телевиком и двух кратным зумом, 20-мегапиксельной селфи-камерой и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Ряд СМИ утверждают, что речь идёт о Xiaomi Mi 9 5G, вариации стандартного флагмана Mi9.Аппарат поддерживает полосы 5G NSA 41, 78 и 79. Характеристики включают восьмиядерный процессор с частотой 2,95 ГГц (возможно, Snapdragon 855 Plus), от 6 до 12 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятор на 4000 мАч.О стоимости новинки пока неизвестно.