Старшая версия Samsung Galaxy M12 вышла в России

Компания Samsung дала старт российским продажам старшей версии смартфона Galaxy M12, который изначально был доступен в варианте с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти за 13 тысяч рублей. Теперь смартфон можно купить в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти за 15 тысяч рублей. Расцветок по-прежнему три: голубая, чёрная и зелёная.

Напомним, что аппарат также характеризуется батареей ёмкостью 5000 мАч, модулем NFC, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 2,0 ГГц, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, портом USB Type-C, боковым сканером отпечатков пальцев и 3,5-мм разъемом для наушников.