Старые смартфоны Pixel получат новые функции камеры Pixel 5

Владельцы старых смартфонов Pixel, таких как Pixel 2 и 2 XL, получат новую версию 8.1 для приложения Camera, что добавит некоторые функции нового Pixel 5. Приложение практически осталось прежним, но некоторые функции были переработаны. Новые дополнения включают в себя ярлыки масштабирования вместе с возможностью «Audio Zoom» для уменьшения фонового шума. Есть также новая функция записи видео Cinematic Pan от Pixel 5, которая помогает с плавными панорамированными снимками.

Обновление все еще находится в процессе развертывания, поэтому вам может потребоваться некоторое время, чтобы оно появилось на вашем собственном устройстве.
Комментарии и отзывы Google Camera 8.1
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