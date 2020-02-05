Российские продажи смартфона Honor 20 Lite начнутся 14 февраля

2020-02-05, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Honor 20 Lite; [95]
Улучшенный смартфон Honor 20 Lite совсем скоро можно будет купить в России. Стало известно, что 7 февраля начнется старт предварительных продаж на новинку, а уже 14 февраля смартфон можно будет приобрести за 14 990 рублей. В наличии присутствуют четыре цвета корпуса: переливающийся ультрамарин, градиентный сине-фиолетовый, чёрный и белый. Те, кто оформят предварительные заказы получат подарки, такие как — внешний аккумулятор, беспроводные наушники или умный браслет Honor Band 5.

Что на счет характеристик, то аппарат получил 6,15-дюймовый дисплей (2312:1080 точек) со врезанной селфи-камерой на 24 Мп, чипсет Kirin 710, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, тройную камеру с основным модулем на 48 Мп, батарею на 3340 мАч, дактилоскоп, модуль бесконтактных платежей NFC, оболочку Magic UI 2.1.0 и OC Android 9 Pie.


Комментарии и отзывы Honor 20 Lite
Представлен объектив Fujifilm XF 50 мм f...
Представлен объектив Fujifilm XF 50 мм fПомимо анонса камеры X100V компания Fujifilm показала сегодня три новых объектива, самым интересным из ко...
Раскладушка Motorola Razr позирует на но...
Раскладушка Motorola Razr позирует на ноГорячо ожидаемая раскладушка Motorola Razr поступит в продажу только 18 февраля, а не 6 февраля, как было...
Нагрудный ремешок Polar H9 для контроля ...
Нагрудный ремешок Polar H9 для контроля Компания Polar выпустила новый нагрудный ремешок для измерения частоты сердечных сокращений H9. ...
Moto G8 Power появляется на GeekBench...
Moto G8 Power появляется на GeekBenchУ компании Motorola 23 февраля состоится мероприятие, посвященное выпуску новых смартфонов и G8 Power ста...
Портативный Bluetooth-динамик FINGERS Su...
Портативный Bluetooth-динамик FINGERS SuКомпания FINGERS выпустила новый портативный динамик SuperLit с RGB-подсветкой, которая светится в ритме ...
Стартовали продажи наушников Nokia Power...
Стартовали продажи наушников Nokia PowerКомпания HMD Global объявила о старте продаж беспроводных наушников Nokia Power True Wireless. Они постав...
Сушилка для обуви 360 ° Xiaomi Deerma HX...
Сушилка для обуви 360 ° Xiaomi Deerma HXПроблема мокрой обуви подошла к концу благодаря сушилке для обуви Xiaomi Deerma HX20. Сушилка оборудована...
Новая подводная камера WG-70 от Ricoh...
Новая подводная камера WG-70 от RicohRicoh только что объявил о запуске своей новейшей подводной цифровой компактной камеры WG-70. Новинка име...


Обзор Robomow RS625. Идеальный помощник на даче Обзор Robomow RS625. Идеальный помощник на даче
Обзор iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi. Автомобильное комбо-устройство 3 в 1Обзор iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi. Автомобильное комбо-устройство 3 в 1
Обзор Razer Junglecat (RZ06-03090100-R3M1). Геймпад для Android смартфоновОбзор Razer Junglecat (RZ06-03090100-R3M1). Геймпад для Android смартфонов
Обзор ASUS TUF X299 MARK 1. Надежная материнская плата для Skylake-XОбзор ASUS TUF X299 MARK 1. Надежная материнская плата для Skylake-X
Обзор iBOX iCHARGE. Автомобильное зарядное устройствоОбзор iBOX iCHARGE. Автомобильное зарядное устройство
Предварительный обзор ASUS ROG Strix GeF...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix GeFСегодня мы с вами обсудим новую видеокарту компании ASUS, которая выглядит очень привлекательно и сразу в...
Обзор BRIM. Крутой раннер...
Обзор BRIM. Крутой раннерДовольно часто геймеры ищут игры, которые позволяют убивать время с пользой и положительными эмоциями. Эт...
Предварительный обзор Samsung Q950TS. Бе...
Предварительный обзор Samsung Q950TS. БеСегодня мы поговорим о достаточно необычном телевизоре, который удивит вас как своими характеристиками, т...
Обзор Охотник-убийца. Стань ниндзя...
Обзор Охотник-убийца. Стань ниндзяИгра достаточно интересная и необычная — она позволяет наслаждаться крайне интересным игровым процессом, ...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСегодня мы поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который не только смотрится привлекате...
Обзор Crazy Dino Park. Для любителей дин...
Обзор Crazy Dino Park. Для любителей динКазуальные игры, созданные для развлечения и убийства времени, всегда нравились игрокам своей простотой, ...
Предварительный обзор EIZO FlexScan EV27...
Предварительный обзор EIZO FlexScan EV27Мы привыкли рассказывать об игровых мониторах, у которых яркие панели с подсветкой, изогнутые матрицы и п...
Предварительный обзор MSI Optix MAG322CR...
Предварительный обзор MSI Optix MAG322CRДавайте поговорим о новом интересном мониторе, который компания MSI создала специально для тех, кто хочет...
Обзор Iron Danger. Удивительное приключе...
Обзор Iron Danger. Удивительное приключеЗа последнее время я посмотрел десятки, если не сотни, различных проектов и могу сказать, что небольшие с...
Обзор VICTORINOX 609845. Лучший городско...
Обзор VICTORINOX 609845. Лучший городскоСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника для переноски своих личных вещей и д...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance Сегодня мы поговорим о довольно интересном компьютере, который является готовым решением и отлично справл...
Обзор Warface: Global Operations. Шикарн...
Обзор Warface: Global Operations. ШикарнСегодня у нас на обзоре достаточно интересная мобильная игра, которая позволит от души пострелять по вирт...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor