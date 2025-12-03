Старт продаж iPhone 17e намечен на весну 2026 года

Компания Apple собирается развивать линейку доступных смартфонов, и новая модель iPhone 17e, судя по всему, унаследует множество особенностей своего предшественника — iPhone 16e. Согласно свежему отчёту, основным поставщиком OLED-дисплеев для устройства станет BOE, и если ориентироваться на объём поставок, который Apple планирует на 2026 год, ждать от iPhone 17e оглушительного успеха вряд ли стоит — по крайней мере, на фоне остальных моделей серии iPhone 17. Как сообщает The Elec, поставлять LTPS-OLED панели для iPhone 17e будут также Samsung и LG, но большую часть заказов заберёт BOE. Релиз ожидается в первой половине 2026 года, однако при ориентировочных поставках всего 8 миллионов устройств становится ясно, что Apple не рассчитывает сделать бюджетную модель драйвером продаж, как флагманские версии iPhone 17.

Что касается аппаратной части, революционных улучшений тоже не предвидится. Если только новый процессор A19 действительно не покажет ощутимо больший прирост относительно A18 в iPhone 16e, который, напомним, представляет собой урезанную версию с четырьмя графическими ядрами вместо пяти. Из-за низкого плана по поставкам Apple, вероятно, попытается сократить себестоимость, установив в iPhone 17e модем C1 5G вместо более продвинутого C1X, который используют модели iPhone Air. Но пока что это, конечно, просто предположения — на самом деле никто точно не знает, что хочет показать Apple после такого успешного старта iPhone 17.
