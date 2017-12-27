Компания Oppo представила модель с обозначением A83. Новинку оснастили 5,65-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 * 720 точек. В основе ляжет процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 2,5 ГГц. Чип работает в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти. Основная камера снабжена 13-мегапиксельным сенсором и светодиодной вспышкой. Во фронтальной части располагается 8-мегапиксельная камера. Питание аккумулятора обеспечивает батарея ёмкостью на 3180 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.1 Nougat. Габариты устройства составляют: 150,5 * 73,1 * 7,7 мм и весит 143 грамма. Старт продаж смартфона Oppo A83 ожидается с 29 декабря по цене в 210 долларов США.