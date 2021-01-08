Стартовая цена ноутбука Samsung Galaxy Chromebook 2 составляет 549 долларов

Samsung представила ноутбук Galaxy Chromebook 2. Ноутбук сохранил дизайн предыдущего поколения.

Новинка будет доступна в нескольких конфигурациях, базовая версия построена на платформе Intel Celeron 5205U с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Также есть версия с процессором Intel Core i3-10110U, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, она обойдется в 699 долларов.

Корпус ноутбука выполнен из алюминия. Компания решила использовать два цветовых решения: серебристый и красный (Fiesta Red). Samsung Galaxy Chromebook 2 поддерживает беспроводную связь Wi-Fi 6. Он оснащен двумя стереодинамиками, веб-камерой, клавиатурой с подсветкой, двумя портами USB Type-C и разъемом для карт microSD.

Galaxy Chromebook 2 оснащен 13,3 дюймовым дисплеем с разрешением QLED 1080p. Дисплей поддерживает стилус, но в комплекте его нет.

Samsung Galaxy Chromebook 2 поступит в продажу в первом квартале 2021 года.