Стартовал бета-тест Android 9.0 Pie на Samsung Galaxy Note8

Компания Samsung начала бета-тест прошивки One UI на базе Android 9.0 Pie среди владельцев позапрошлогоднего флагмана Samsung Galaxy Note8. Сейчас заявки на участие в тестировании принимаются в Индии и Южной Корее, а позже к ним присоединятся и другие страны. Почти сразу после регистрации пользователи получат ссылку для загрузки прошивки. Если верить источникам, через несколько дней аналогичный бета-тест новой прошивки начнется среди владельцев Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+.

Напомним, что представленный в августе 2017 года Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей) с соотношением сторон 18,5:9, двойную основную камеру с двумя 12-Мп модулями с оптической стабилизацией, топовый процессор Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятор на 3300 мАч, защиту от воды и пыли для смартфона и для стилуса S Pen по стандарту IP68, сканер отпечатков пальцев, сканер радужки глаз и операционную систему Android 7.1.1 Nougat.