Стартовали предварительные заказы на смартфон Xiaomi Mi 10 Lite

Сегодня крупный китайский магазин Jingdong объявил о старте предварительных заказов на смартфон Xiaomi Mi 10 Lite с поддержкой сетей 5G. Точных данных о китайской цене нет, но в Европе на гаджет стартовая цена будет составлять 350 евро.

Гаджет оснастили однокристальной системой Snapdragon 765G, 6,57-дюймовым AMOLED Full HD+ дисплеем со врезанной фронтальной камерой на 16 Мп, 6/8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти, основной квадрокамерой на 48, 8, 2 и 2 Мп, батареей мощностью 4160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, а также модулем бесконтактных платежей NFC. Гаджет весит 192 г и имеет толщину 8 мм. В наличии представлено три расцветки: сине-зелёная, серая и перламутрово-белая.