Стартовали продажи Samsung Galaxy Note 10 и Note 10+

2019-08-25, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy Note 10; [101]
Смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10 + официально стали доступны более чем в 70 странах. Стоимость новинок в России составляет 76990 и 89990 рублей. Galaxy Note10 получил экран Full HD+ диагональю 6,3 дюйма, а его старший брат 6,8-дюймовый экран QHD+. Galaxy Note10 имеет 8/256 Гб памяти и батарею 3500 мАч, а Note10+ оснащен 12/256 Гб памяти и аккумулятор на 4300 мАч.

Обе новинки оснащены 10 МП селфи-камерой, 12 МП основной сенсор, 16 МП широкоуформатным датчиком, телефото на 12 Мп, а Galaxy Note 10+ дополнительно есть ToF-сенсор. Новые смартфоны легкие и тонкие — всего 167/198 г и 7,9 миллиметра.

Стилус S Pen более тонкий и округлый, чем прошлая модель. Он распознает написанный от руки текст на экране и преобразовывает его в цифровой. Перо получило функцию удаленного управления до 10 метров, с ним можно делать селфи, управлять презентацией, включать видео и настраивать режимы съемки. Младшая версия доступна в черном, красном и “аура”, а старшая – в черном, “аура” и белом.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note 10
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