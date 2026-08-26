Стартовали продажи TECNO POVA 8 5G и POVA 8 Pro 5G

TECNO POVA 8 5G оснащён батареей на 8000 мАч, получил более высокую производительность, улучшенную устойчивость сигнала и целый ряд практичных функций на базе искусственного интеллекта. Новинка POVA 8 5G сохраняет узнаваемый стиль линейки. Ключевая деталь — пиксельный мини-экран, представляющий собой светящуюся интерактивную панель на задней крышке устройства. Подсветка включается при звонках, сообщениях, прослушивании музыки, подключении зарядки, запуске игр и прочих действиях. Пользователь может создавать собственные световые узоры и настраивать анимации под себя, придавая гаджету более индивидуальный вид. Ёмкость аккумулятора TECNO POVA 8 5G составляет 8000 мАч — это один из самых больших показателей в данной ценовой категории. Согласно испытаниям TÜV SÜD, аппарат способен функционировать до двух суток без подзарядки в обычных условиях эксплуатации.

За быстродействие отвечает чип MediaTek Dimensity 7100 5G, а вместе с ним работают два собственных процессора TECNO — G1 и SE1. Дисплей устройства поддерживает частоту обновления до 144 Гц и оснащён функцией защиты зрения. Помимо этого, POVA 8 5G отличается высокой прочностью к ударам, что снижает риск повреждений при падениях. Основная камера на 50 Мп использует сенсор Sony LYTIA™ 600, позволяющий получать чёткие снимки даже при слабом освещении. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 13 Мп.

TECNO POVA 8 Pro 5G — более усовершенствованная версия серии. Модель получила усиленную защиту от пыли, воды и горячей жидкости по стандартам IP69K / IP69 / IP68 / IP66. Экран выполнен по технологии AMOLED и защищён стеклом Gorilla Glass 7i. В основе производительности лежит процессор Dimensity 7400 Ultimate с графическим чипом TECNO P1, который обеспечивает более насыщенный игровой опыт.