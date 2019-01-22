Стартовали продажи фитнес-браслета Huami Amazfit Cor 2

В продажу поступил фитнес-браслет Huami Amazfit Cor 2. Гаджет оборудован 1,23-дюймовым IPS экраном, фотоэлектрическим датчиком ЧСС, адаптером NFC, а также способен считать сожженные калории, измерять пройденную пользователем дистанцию и считать сделанные им шаги. Сообщается, что с устройством можно погружаться в воду на глубину до 50 м. С браслета можно осуществлять управление подключенным смартфоном или музыкальным проигрывателем. Аккумулятор у аппарата равен 160 мА.ч. Стоимость новинки составляет около 44 долларов.