Стартовали продажи флагманского смартфона VIVO X Note

Компания VIVO начала продажи своего нового флагманского смартфона бизнес-класса VIVO X Note. Как и ожидалось, первым регионом, где появился VIVO X Note, стал Китай.

Цветовые вариации отличаются больше, чем можно подумать — черная панель стеклянная, а синяя и коричневая отделаны «под кожу». Смартфон получил огромный 7-дюймовый AMOLED-экран Samsung E5 с соотношением сторон 21:10, разрешением 2K+ (3080 x 1440 пикселей), частотой обновления 120 Гц. Основная камера с оптикой Zeiss (50 МП с OIS, 48 с OIS), 12 МП и 8 МП с OIS и 5-кратным зумом). Построен смартфон на чипсете SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную 50 Вт. Есть защита от воды и пыли (IP68), сканер отпечатков пальцев с увеличенная область, аппаратная кнопка отключения звука, стереодинамики, NFC, операционная система Android 12 с фирменной оболочкой OriginOS Ocean.

VIVO X Note с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ оценен в 6 000 юаней (942 долларов), версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ обойдется в 6 500 юаней (1021 долларов), версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ оценена в 7 000 юаней (1099 долларов).