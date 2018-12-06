Стартовали продажи монитора Acer Nitro XV273K

Acer начинает продажи игрового монитора профессионального уровня Nitro XV273K с диагональю 27 дюймов, разрешением 4K (3840x2160) и временем отклика в 1 мс. Новинка представляет собой уникальный сплав игровых и профессиональных решений, где четкое изображение в сверхвысоком разрешении сочетается с невероятной глубиной и точностью цвета.

Матрица IPS с диагональю 27 дюймов, разрешение 4K, частота обновления 144 Гц.

Время отклика 1 мс с функцией Visual Response Boost.

Глубина цвета 10 бит и коэффициент цветового различия Delta E <1.

Поддержка VESA DisplayHDR 400.

Основные моменты: