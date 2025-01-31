Стартовали продажи мониторов DIGMA Overdrive 30A510F и 25P510F

DIGMA пополнили линейку игровых мониторов серии Overdrive двумя новыми моделями: 30A510F и 25P510F. Устройства подойдут для геймеров, которые ценят иммерсивность и высокое качество изображения. Монитор Digma Overdrive 30A510F обладает 30-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением UWHD (2560x1080) и высокой частотой обновления 200 Гц. VA-матрица обеспечивает хорошую контрастность и передачу цветов, что позволяет получить насыщенное изображение. Это особенно важно для игр, просмотра видеоконтента и работы с графическими материалами. Динамическая контрастность 1:10000000 способствует большей детализации изображения, а поддержка HDR10 расширяет цветовую палитру и яркость. Матовое покрытие монитора дополнено защитой Flicker Free и Low Blue Light для снижения нагрузки на глаза во время долгих игровых сессий.

Вторая новинка, Digma Overdrive 25P510F, имеет диагональ 24.5” и разрешение Full HD (1920x1080). IPS-матрица обеспечивает насыщенную цветопередачу. Быстрое время отклика в 1 мс позволяет сконцентрироваться на активном игровом процессе динамичных игр. Поддержка технологии адаптивной синхронизации и HDR улучшает качество изображения и плавность картинки.

Новинки уже доступны для покупки в сети магазинов «Ситилинк» и на маркетплейсах. Стоимость устройств начинается от 15 000 рублей.
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