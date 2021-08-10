Стартовали продажи мониторов Huawei MateView и MateView GT в России

Компания Huawei объявляет о начале продаж мониторов HUAWEI MateView и HUAWEI MateView GT в России. Мониторы сочетают в себе передовые технологии, минималистичный дизайн и высокое качество изображения.

Huawei MateView GT разработан для современных игр. Он оснащен 34-дюймовой панелью с изгибом 1500R, соотношением сторон 21: 9 и разрешением 3440×1440 пикселей. Частота обновления кадров 165 Гц гарантирует плавное отображение самых быстрых сцен. Наличие сертификатов Low Blue Light и Flicker Free компании TUV Rheinland подтверждает низкий уровень синего излучения и отсутствие мерцания. Поддержка 10-битной цветовой палитры, позволяющей монитору отображать 1,07 миллиарда оттенков, обеспечивает высокую точность и детализацию с плавными цветовыми переходами. Покрытие цветового пространства 90% DCI-P3 дает более реалистичное и натуралистичное изображение по сравнению с традиционной палитрой sRGB.

Монитор откалиброван с завода. Он поддерживает формат HDR 10, яркость составляет 350 кд/м2, а контрастность 4000: 1. Отличительной особенностью монитора является встроенный в подставку саундбар, который поддерживает сенсорное управление громкостью и имеет восемь динамических режимов RGB-подсветки. Два широкополосных динамика мощностью по 5 Вт обеспечивают объёмное звучание без подключения внешних колонок. Два чувствительных микрофона улавливают голос на расстоянии до четырёх метров и отделяют его от посторонних шумов, позволяя общаться в голосовых чатах без использования гарнитуры.

Монитор HUAWEI MateView GT легко подключить не только к настольному компьютеру, но и к ноутбуку, планшету и смартфону. Помимо двух портов HDMI 2.0 он оснащён разъёмом DisplayPort 1.4 и двумя USB Type-C, один из которых полнофункциональный, а другой служит для зарядки мобильных устройств. Для подключения наушников и внешнего микрофона есть разъём 3,5 мм.

Монитор Huawei MateView - это профессиональный 4K-монитор с беспроводным подключением. Флагманский Ultra-HD монитор HUAWEI MateView был разработан специально для пользователей, занимающихся созданием качественного графического контента, которым необходимо не только высокое разрешение, но и точная цветопередача, отвечающая высоким требованиям полиграфии.

Модель оснащена IPS-панелью с диагональю 28,2 дюйма с разрешением 3840×2560 пикселей при соотношении сторон 3:2 и максимальной яркости 500 кд/м2. Монитор способен воспроизводить 98% оттенков палитры DCI-P3 и 130% пространства sRGB c точностью цветопередачи в пределах ΔE<1 в режиме sRGB и ΔE<2 в режиме DCI-P3. MateView поддерживает сертификат VESA DisplayHDR 400, а также сертификаты Low Blue Light и Flicker Free от компании TUV Rheinland гарантируют низкий уровень синего излучения в режиме защиты зрения и отсутствие мерцания. Устройство поддерживает беспроводную проекцию с ноутбуками, планшетами и смартфонами.

На боковой и задней стороне монитора расположены два порта USB-C, два порта USB-A, HDMI 2.0, MiniDP и 3,5-мм разъём для наушников и микрофона. С помощью порта USB-C можно подключить монитор к ноутбуку для вывода изображения, звука и данных, а также заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки, обеспечивая питание до 65 Вт. В комплект поставки входит адаптер питания USB-C 135 Вт, который можно использовать для совместимых устройств.

Подставка с регулировкой высоты в пределах 110 мм и углом наклона от -5° до +22° позволяет любому пользователю настроить удобное положение. Два встроенных динамика мощностью по 5 Вт и два микрофона с системой шумоподавления обеспечивают чёткость звучания и захват звука с четырёх метров. Для управления монитором имеется панель HUAWEI Smart Bar с сенсорным интерфейсом, позволяющая быстро настраивать любые параметры, включая источник входного сигнала и громкость.

Новые мониторы появятся в продаже в России с 27 августа 2021 года в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах компании. Рекомендованная розничная цена HUAWEI MateView составит 59 999 рублей, а стоимость игрового монитора HUAWEI MateView GT составит 45 999 рублей.