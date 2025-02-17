Стартовали продажи наушников Redmi Buds 6 и Redmi Buds 6 Pro, часов Redmi Watch 5

Наушники Redmi Buds 6 и Redmi Buds 6 Pro, а также умные часы Redmi Watch 5. Redmi Buds 6 оснащены усовершенствованной системой активного шумоподавления (ANC) с глубиной до 49 дБ и мощностью 2 кГц. Кроме того, система с двумя динамиками обеспечивает насыщенный и динамичный звук, поддерживаемый несколькими режимами ANC. Redmi Buds 6 Pro, доступные в трех цветовых вариациях - белый, черный и фиолетовый, обеспечивают глубокие басы за счет двойных высокочастотных динамиков в сочетании с 11-миллиметровым динамиком с титановой диафрагмой.

Оснащенные самым крупным и ярким дисплеем среди всех часов предыдущих моделей, Redmi Watch 5 обеспечивают видимость даже в яркие солнечные дни. На часах установлен 2,07-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью 1 500 нит и частотой обновления 60 Гц, благодаря чему качество изображения достигает флагманского уровня. Встроенная в Redmi Watch 5 поддержка Bluetooth для телефонных звонков сочетается с системой шумоподавления с двумя микрофонами, которые гарантируют четкую связь даже в шумной или ветреной обстановке.