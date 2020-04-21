Стартовали продажи недорогого смартфона Oukitel C18 Pro

Сегодня в продажу в Китае поступил бюджетный китайский смартфон Oukitel C18 Pro. Новинка характеризуется основной тройной камерой с датчиками на 16 Мп, 8 Мп (ширик) и 5 Мп (макро), 6,5-дюймовым дисплеем, чипсетом Helio P25, 6 ГБ оперативной памяти, батареей на 4000 мАч, а также операционной системой Android 9.0. В камере используется искусственный интеллект для улучшения качества изображения. Компания акцентирует внимание на том, что характеристики камеры абсолютны соответствуют действительности. Сначала гаджет будет стоить $99, а спустя некоторое время поднимется до $150.