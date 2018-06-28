Стартовали продажи ноутбука DIGMA CITI E600

DIGMA объявляет о старте продаж ноутбука CITI E600. Новинка отличается высококачественным полноразмерным 15.6” FullHD дисплеем и ёмкой батареей. Ноутбук имеет современный четырёхъядерный процессор Intel Atom x5 Z8350 с частотой 1,44 ГГц для комфортной ежедневной работы. Удобство и легкость использования обеспечивает установленная операционная система Windows 10.

В устройстве размещена оперативная память объёмом 2 ГБ, а также быстрый встроенный SSD-накопитель (32 ГБ), с возможностью расширения при помощи карты microSD до 64 ГБ. DIGMA CITI E600 обладает поддержкой беспроводных стандартов Wi-Fi и Bluetooth 4.0. В ноутбуке также установлены три порта: два порта USB 2.0 и один высокоскоростной порт USB 3.0.

Устройство оснащено IPS дисплеем 15.6 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей и графической картой Intel HD Graphics 400. Экран обеспечивает широкие углы обзора для комфортной работы, просмотра видео и общения в социальных сетях. Ёмкая Li-Pol батарея на 10 000 mAh позволяет новинке работать на протяжении длительного времени без подзарядки. Ноутбук DIGMA CITI E600 поставляется в чёрно-сером цвете. Розничная стоимость устройства составляет 14 290 рублей.